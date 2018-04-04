Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы

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Среда, 4 апреля 2018, 09:30

Гражданин Венгрии получил два года условно за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов "ДНР" на востоке Украины.

Об этом сообщает Agence France Press.

Суд города Сексард в Венгрии признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запретном участии в вооруженном сообществе, которое вовлечено в вооруженные столкновения".

Это первый подобный приговор в Венгрии.

Объясняя мягкость приговора, судья отметил, что преступление, совершенное венгром, в стране относительно неизвестно и подсудимый не знал, что нарушает венгерское законодательство.

Прокуратура собирается обжаловать приговор, требуя тюремного заключения.

Уроженец города Пакш в центральной Венгрии был задержан аэропорту Будапешта прошлого года после возвращения из так называемой "ДНР", где он воевал против украинской армии. Наемник оказался бывшим полицейским, который в 2015 году прибыл в Донецк, где прошел тренировку и получал деньги за участие в боевых действиях.

Европейская правда

Темы: терроризм ОРДЛО
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