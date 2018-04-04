В Крыму журналиста Мемедеминова оставили под стражей. МИД протестует

Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силе решение первой инстанции об аресте общественного журналиста Наримана Мемедеминова.



Об этом сообщил 3 апреля адвокат Эмиль Курбединов, передает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность".



Крымчанин останется под арестом как минимум до 16 мая 2018 года.

Суд заседал в закрытом режиме.



Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила в Twitter: "Решительно осуждаем системное преследование крымских активистов. В очередной раз требуем освобождения журналиста Мемедеминова".



Как известно, российские силовики задержали Наримана Мемедеминова 22 марта после обыска в его доме в селе Холмовка Бахчисарайского района.



23 марта подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал его до 16 мая.



В МИД Украины заявили, что после незаконных "выборов" оккупант усилил давление на крымских татар.



Правозащитники и журналисты требуют освободить Наримана Мемедеминова.

Освободите Наримана Мемедеминова Nazim Sheikhmambet

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Мемедеминова.