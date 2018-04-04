Закон об Антикоррупционном суде может появиться уже в мае
Верховная Рада в мае может принять в целом закон о Антикоррупционный суд.
Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец, сообщает "Укринформ".
"Я надеюсь, сегодня у нас будет заседание комитета, где мы сформируем рабочую группу, которая подготовит ко второму чтению закон о Антикоррупционный суд, и уже в мае, я прогнозирую, что уже в мае мы будем его принимать в целом", - сказал Емец .
Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять закон о Антикоррупционный суд за основу.
1 марта народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентомПетром Порошенко законопроект №7440 об Антикоррупционном суде.
Как известно, 18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.
22 декабря 2017 проект закона о Высшем антикоррупционный суд от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте были зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.
Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.
В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.
Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.
Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
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