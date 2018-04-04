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Аваков: Я не ставлю жучков в аквариум Холодницкого

Среда, 4 апреля 2018, 12:19

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что его ведомство не участвует в конфликте Национального антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net.

"НАБУ получало от меня всю поддержку на всех фазах своего становления. И сейчас, при всей конфликтности вокруг и НАБУ, и САП, и СБУ я сними не воюю. Мог бы. Но я не участвую в конфликтах силовиков", – утверждает Аваков.

Относительно дела, которое Национальное антикоррупционное бюро расследует в отношении сына министра (так называемое дело о "рюкзаках Авакова"), глава МВД в который раз назвал его "полностью инспирированным".

"И, увы, оно как раз является ярким примером того, как работает режим дискредитации, и вольного или невольного использования НАБУ и САП в политических целях. Никого не интересует, что рюкзаки в наличии, цена – адекватная и так далее. Всех интересовал сам факт обвинения сына министра внутренних дел", – считает Аваков.

По его словам, на этом примере я видно "низкое качество работы САП и НАБУ".

"Но у меня, разумеется, конфликт интересов. Пусть занимаются – я не вмешиваюсь в ход этого разбирательства. Но я, тем не менее, не участвую в войне НАБУ, СБУ, ГПУ, в войне НАБУ и САП, не ставлю жучков в аквариум Холодницкого. Мне есть, чем заниматься. Я делаю свою работу", – утверждает Аваков.

Темы: АваковНАБУАнтикоррупционная прокуратураХолодницкий
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