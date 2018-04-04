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Аваков о Коломойском: У нас интересные разговоры, если кто-нибудь слушает

Среда, 4 апреля 2018, 12:53

Олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков регулярно общаются по телефону.

Об этом глава МВД поведал в интервью изданию LIGA.net.

Отвечая на вопрос, что его связывает с одиозным олигархом Коломойским, Аваков ответил:

"Кто одиозный – это спорный вопрос. Но я регулярно с ним общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: "А как вам телешоу на нашем канале?". И все в таком духе. Это очень забавные разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, поэтому, наверное, никто их не публикует", – говорит Аваков.

"Нас с ним связывает 2014 год. Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду. А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их не зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике", - добавил он.

"Поэтому у меня есть возможность спокойно с ним разговаривать, а у него есть возможность спокойной разговаривать со мной. То, что происходило с долгами, дивидендами Укрнафты, с той же процедурой по Приватбанку – это дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои", – заявляет министр.

Отвечая на вопрос, не задает ли он Коломойскому вопросы по Приватбанку, Аваков сказал:

"Я так не спрашиваю, потому что о Приватбанке знаю больше чем вы, а допросы и дело в отношении него и должностных лиц НБУ ведет Генеральная прокуратура и НАБУ, а не Нацполиция и МВД".

"Если бы причастные ко мне структуры вели это дело, то я бы с ним не разговаривал. В Нацполиции нет дел против Коломойского, поэтому я позволяю себе с ним разговаривать", - говорит министр.

Аваков добавил, что периодически общается также с другими олигархами: Ахметовым и Пинчуком. Не общается только с Фирташем: 

"По роду своей работы я общаюсь практически со всем политическим спектром: начиная от Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Андрея Садового и заканчивая Бойко и Рабиновичем. Потому что такая работа у министра внутренних дел, если я хочу держать баланс. С кем я только не общаюсь...".

Темы: АваковКоломойский
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