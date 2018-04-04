Холодницкий намекнул, что жалоба Супрун на дело не тянет

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался комментировать парламенту дисциплинарную жалобу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по себе.



На заседании Верховной Рады депутат Виктория Пташник попросила его прокомментировать эпизоды дисциплинарной жалобы, "из чего нарезка", а также ситуацию с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.



"Вся моя позиция и все опровержения тех нарезок и полный текст будут предоставлены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Я не думаю, что на парламентской трибуне нам необходимо это исследовать", – сказал Холодницкий.



"Я за каждое слово свое ручаюсь, за каждый умысел. Не словом, а делом судите", – заявил он



"Ни одно дело после разговоров с кем бы то ни было не было закрыто или уничтожено. Но показать один фрагмент и не показать остальные – это немного неправильно. На заседании КДКП я буду доказывать – и будем слушать все фрагменты", – добавил руководитель САП.



Он подтвердил, что на записи с прослушки могла попасть матерщина: "Простите, но в нашей стране в белых рукавчиках болото коррупции не смогу побороть. Так оно есть. Это моя слабость, простите меня, пожалуйста".



"Но каждое слово, которое я говорил, и каждое действие, которое следовало за этими словами, свидетельствует о том, что я старался и буду стараться делать все, чтобы довести до логического завершения дело – а не натягивать вину, в том числе, и помощников народных депутатов и городских глав там, где невозможно его предъявить", – сказал Холодницкий



"Так же и с подозрениями. Мы слишком заигрались в предъявления подозрений. Мы ими разбрасываемся направо и налево, к сожалению. А потом вместо направления дела в суд мы видим годы расследований. Потому что оказывается, что экспертизы нет и прочего. Но люди уже привлечены, осквернены их честь и достоинство. Я не хочу так работать", – заявил он.



Как известно, ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась в НАБУ из-за предложения взятки от помощника народного депутата, к которому позже присоединился один из мэров.



По данным "Украинской правды", 7 марта детективы НАБУ проводили обыски дома у помощника Олега Ляшко Александра Богачева, а также дома и на работе у мэра Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле о предложении взятки Ульяне Супрун.



После выступления Холодницкого с трибуны депутат Сергей Лещенко заявил, что квартира руководителя САП оказалась в том же доме, в котором он "отмазывал" застройщика: "Почему-то так произошло "случайно", что Вы живете именно там, где этот застройщик пытался дать взятку министру охраны здоровья".



Согласно декларации Холодницкого за 2017 год, он до сих пор арендует комнату в общежитии в Вишневом, хотя имеет право на квартиру в 61,1 кв м (с 7 марта 2016 года) в этом же городе под Киевом.

По данным источников УП, один из эпизодов в жалобе Сытника касается Богачова: якобы Холодницкий предупредил замдиректора ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" Сергея Кафтя о возможных обысках, возмутился, что детективы НАБУ допросили его друга без ведома главы САП, и помешал им получить разрешение на обыски Кофтя.