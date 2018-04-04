В России снова пожар в ТРЦ. Есть погибший

В торговом центре "Персей для детей" в Москве во время пожара погиб один человек, 20 были спасены из огня и 600 эвакуированы.

Об этом сообщает ТАСС.

"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось", - сообщает агентство со ссылкой на источник в скорой помощи.

Медики уточнили, что при тушении пожара также пострадал один пожарный, который получил отравление продуктами горения.

При этом отмечается, что по данным начальника Главного управления МЧС по Москве Ильи Денисова, число пожарных, пострадавших при тушении, увеличилось до трех.

В штабе пожаротушения сообщили, что 20 человек были спасены из горевшего торгового центра, еще 600 эвакуированы.

Также со ссылкой на источник агентство сообщает, что сложная внутренняя планировка ТРЦ долго не позволяла пожарным быстро найти источник возгорания.

На данный момент возгорание ликвидировано.

фото ТАСС

Сообщается, что в ТРЦ "Персей для детей" расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб.

Как известно, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.

27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку на фоне расследования пожара.