Порошенко раскрыл детали дарения Украине американских военных катеров

Президент Петр Порошенко надеется, что уже в мае Украина подпишет контракт с США на бесплатное получение от Америки двух патрульных катеров.

Об этом он заявил в среду на церемонии передачи техники патрульной полиции в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации отсутствует недопонимание с американской стороной. "Зрадофилы" напустили столько тумана, хотя здесь, по моему мнению, все предельно ясно", - сказал он.

По словам Порошенко, сейчас Минобороны "проходит процедуру завершения и согласования" контракта на поставку катеров, который Украина получила от США.

"Предварительно запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов Береговой охраны Соединенных Штатов для окончательной детализации, и я надеюсь на подписание указанного контракта", - заявил он.

Президент сообщил, что согласно предварительным условиям контракта предусмотрена бесплатная передача указанных катеров Украине, однако расходы на подготовку, дооборудование и транспортировку будет нести украинская сторона. Предварительная сумма - более 10 миллионов долларов.

Он рассказал также, что несколько недель назад в Украине создана группа из 36 военных моряков, которые в ближайшее время поедут на обучение в американский город Балтимор.

"Позвольте не выдавать врагу детали и особенности ни контракта, ни катеров, их оборудования, боевых возможностей", - попросил Порошенко.

Он выразил уверенность, что эти плавсредства укрепят обороноспособность Украины.

Ранее в расследовании программы "Схемы" отмечалось, что США готовы передать украинским ВМС 30-метровые катера класса Island, которые были на службе Береговой охраны США, а ныне стоят в порту Балтимора.

Однако Украина такому подарку "упирается" якобы из меркантильных мотивов руководства государства. В частности, одним из украинских заводов, которые поставляют на вооружение ВМС малые бронированные артиллерийские катера, является завод "Кузница на Рыбацком" - бывшая "Ленинская кузница", бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.

В ВСУ это расследование назвали "игрой на руку агрессору" и рассказали, когда Украина получит от США патрульные катера.

Евгений Кизилов, УП