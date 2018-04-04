Закон о реинтеграции Донбасса обжаловали в КС

Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде принятый Верховной Радой закон о так называемой реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщил народный депутат БПП Иван Винник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса. Угадаете авторов?... Нимченко и компания, "Украинский выбор" и далее по тексту", - сказал он.

Верховная Рада приняла закон 18 января 2018 года.

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал данный документ.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.



В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант" (в ст.7).

Действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы "вооруженной агрессией Российской Федерации".

"Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации", - указывается в преамбуле.

Согласно тексту закона, к временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины независимо от его продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса