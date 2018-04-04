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Боевики из гранатометов обстреляли Авдеевку и Водяное несмотря на перемирие

Среда, 4 апреля 2018, 18:31

С начала суток боевики осуществили 18 обстрелов позиций сил АТО, никто из военных не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 4 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Лебединского и Каменки", - говорится в сообщении.

Из гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, а снайперского и стрелкового оружия - защитников Широкино, Водяного и Шахты "Бутовка".

"Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополя, Гнутово, Авдеевки и Невельского", - отмечают в штабе АТО.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления в районе станции Донец.

В штабе АТО уверяют, что подразделения ВСУ контролируют ситуацию по всей линии разграничения сторон.

Украинская правда
Темы: АТОДонбассвойнаОРДЛОРосcия
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