ТЕ: "Дело Холодницкого" - шанс антикоррупционной системы самоочиститься

В антикоррупционной организации Transparency International Украина заявляют, что внимательно следят за событиями вокруг руководителя САП Назара Холодницкого и призывают обеспечить юридическую чистоту во время расследования.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Утечка конфиденциальной информации, давление на судей и подстрекательство свидетелей к ложным показаниям, очевидно, недопустимые действия для руководителя антикоррупционного органа. Поэтому, перед тем как делать детали расследования относительно Назара Холодницкого достоянием общественности, считаем, что ГПУ и НАБУ обязаны были сначала получить действительно весомые доказательства", - отмечают в организации.

В то же время в ТІ призывают членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и сотрудников ГПУ, которые ведут производство в отношении Холодницкого, соблюдать юридическую чистоту процесса.

"В противном случае, расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы, политизации антикоррупционных органов и их незрелости", - отмечают в ТІ.

В организации добавляют, что политики, чьи интересы в разное время стали объектом расследования САП-НАБУ, используют эту ситуацию для дискредитации всей антикоррупционной реформы, которая началась после Революции Достоинства.

"Дело Холодницкого" пытаются выдать за доказательство бесполезности усилий касательно развития антикоррупционной инфраструктуры в целом и создание Антикоррупционного суда частности", - считают в антикоррупционной организации.

Ранее сообщалось, что в жалобе главы НАБУ Артема Сытника упоминаются эпизоды вмешательства руководителя САП Назара Холодницкого относительно нардепа Георгия Логвинского, бизнесмена Олега Бахматюка, мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-главы НАПК Натальи Корчак и помощника Олега Ляшко Александра Богачева, который предлагал взятку Ульяне Супрун.

Как известно, в марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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