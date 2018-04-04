РФ требует провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля

Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля.

Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, информирует ТАСС.

РФ попросила созвать заседание в Нью-Йорке во второй половине дня - в 15:00 по местному времени.

Обращаясь к председателю Совета Безопасности организации, Небензя заявил, что Россия руководствуется принципом, что "применение химического оружия недопустимо и должно быть расследовано, а исполнители - наказаны".

На прошлой неделе Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня Москва заявила, что получила ответ, но отметила, что "по сути ОЗХО ответила только на один вопрос".

ЕС настаивает, что Россия должна сотрудничать с расследованием отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия.

Европейская правда