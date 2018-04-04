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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 4 апреля 2018, 21:02

Умер Юрий Солошенко, Холодницкий и Сытник отчитались в Верховной Раде, Украина предложила РФ обменять 23 пойманных россиян в обмен на украинских политзаключенных – новости, которые обсуждали 4 апреля.

О смерти Солошенко. Бывший политзаключенный России Юрий Солошенко, освобожденный летом 2016 года, ушел из жизни. 6 мая Юрию Солошенко исполнилось бы 76 лет.

Россия арестовала его 5 августа 2014 года и обвинила 72-летнего украинца в шпионаже и попытке вывезти с российского завода секретное оборудование.

В свое время (до 2010 года) Солошенко возглавлял полтавский оборонный завод "Знамя".

Россия отпустила Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева из заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на одесских организаторов и участников т. н. "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

Об обмене пленными. Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных.

О Холодницком и Сытнике. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришли в Верховную Раду вместе и говорят, что конфликта между их ведомствами нет.

Верховная Рада заслушала отчеты Сытника и Холодницкого, после чего фракции выразили свою оценку деятельности антикоррупционных органов. Если коротко – раскритиковали.

Еще сегодня НАБУ опубликовало в YouTube фрагменты записанных разговоров Холодницкого.

Об адвокате Савченко. Адвокат Виктор Чевгуз, который был защитником нардепа Надежды Савченко, объяснил, что взял самоотвод в этом деле, потому что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

"Я считаю, что надо защищаться от того обвинения, которое выдвинуто. А не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела. Вот и все", - добавил он.

О новых депутатах. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварича, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Об "Ощадбанке". Государственный Ощадбанк закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности.

"Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, является экономически неэффективной. Львиная доля отделений "Ощада" находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса", - заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Об отопительном сезоне. В Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона, которое планируется 6 апреля.

Темы: ХолодницкийСытникВерховная РадаполитзаключенныеРосcия
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