В КГГА объяснили, почему убрали киоски с Андреевского

Перед демонтажем инспекторские проверки показали, что у владельцев киосков не было разрешений на их установку.

Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, передает "УНИАН".

Последний раз местная власть вручила арендаторам предписания с требованием предоставить разрешительные документы или убрать киоски самостоятельно 30 марта.

Два месяца назад в КГГА предложили компромиссное решение - перенести предпринимателям их киоски на рядом отремонтированную Аллею художников и заключить с балансодержателем аллеи соглашение, которое позволило бы предпринимателям торговать на указанной территории.

"Перенос "сувенирного городка" на расположенную в 60 метрах Аллею художников является лучшей альтернативой как полному демонтажу временных сооружений, так и большому скоплению палаток и торговых рядов, которое, по сути, изувечило архитектурный и эстетический вид исторического участка на перекрестке улиц Десятинной и Владимирской" , - считает Тарас Панчий.

Однако владельцы киосков выступили против переноса.

В КГГА объясняют, что размещая по адресу ул. Владимирская, 2-4 ряд ​​киосков, их владельцы (входят в Ассоциацию "Украинский вернисаж" и в ОО "Ассоциация артгалерей Украины") руководствовались распоряжением КГГА № 816 от 30 мая 2013 года "Об организации постоянно действующей выставки-ярмарки в парке "Владимирская горка" и на ул. Владимирской, 1-14.

В пункте 1 вышеприведенного распоряжения № 816 указано, что КГГА дает поручение Шевченковской РГА организовать в парке "Владимирская горка" и на ул. Владимирской, 1-14 проведения постоянно действующей выставки-ярмарки изобразительного, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции.

"Срок выданного организатором ярмарки - Шевченковской РГА - соответствующего действующего распоряжения закончился. Новое распоряжение Шевченковская РГА не выдавала. Кроме того, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА не утвердил, как того требовал пункт 2 распоряжения КГГА № 816 от 30 мая 2013 года, схему расположения торговых мест по продаже произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции", - отмечает Панчий.

Отсутствие действующего распоряжения Шевченковской РГА о проведении ярмарки и отсутствие схемы расположения торговых мест стали основанием для демонтажа киосков.

По словам Тараса Панчия, у владельцев киосков на Андреевском спуске было достаточно времени, чтобы решить проблему - заключить новые соглашения с балансодержателем отремонтированной Аллее художников и переехать на нее.

4 апреля 2018 года в Киеве комунальщики убрали МАФы на верхней площадке Андреевского спуска.

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