Суд разрешил провести досудебное расследование в отношении еще одного фигуранта расстрелов на Майдане

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генпрокуратуры о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Петра Федчука.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Федчука подозревают "в организации в составе организованной преступной группы превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций".

Это, по утверждениям ГПУ, привело к массовым жертвам среди митингующих, до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02. 2014 года на улице Институтской в ​​г. Киеве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины.