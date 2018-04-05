Вмешательство в выборы: Мюллер допросил 2 российских олигархов - CNN

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство РФ в американские выборы, взялся расследовать финансирование предвыборной кампании Трампа россиянами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, команда Мюллера допросила не менее 2 российских олигархов.

Отмечается, что одного бизнесмена допросили и обыскали по прибытии его частного самолета в аэропорт Нью-Йорка. Прокуроры также проверили его электронные устройства. О том, кто этот олигарх, и когда именно произошла проверка, не сообщается.

Еще одного российского олигарха остановили во время его "недавней поездки в США", но не понятно, обыскивали ли его.

Телеканал пишет, что команда Мюллера прислала неофициальный документ и запрос на интервью третьему российскому олигарху, который в последнее время не посещал США.

"Эти допросы свидетельствуют о том, что Мюллер активизировал свое внимание на потенциальном потоке денег из России на выборы в США в рамках своего расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года", - говорится в статье.

Следователи пытаются выяснить, осуществляли ли незаконные пожертвования состоятельные россияне прямо или косвенно в президентскую кампанию Дональда Трампа и его инаугурацию.

Подчеркивается, что, согласно закону о финансировании избирательной кампании, иностранным гражданам запрещено осуществлять пожертвования на политические кампании США.

"Часть расследования направлена ​​на то, чтобы выяснить, вкладывали ли россияне деньги в компании или исследовательские центры, которые осуществляли пожертвования для предвыборного штаба Трампа.

Еще одно направление расследования Мюллера - проверка возможного использования Россией подставных спонсоров как инструмента для финансирования кампании Трампа", - сказал источник.

Отмечается, что Трамп привлек 333 миллиона долларов в свою президентскую кампанию и еще почти 107 миллионов в фонд инаугурации, что вдвое больше, чем у любого из его предшественников.

Ранее Reuters сообщил, что США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов.

марта Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".

В список внесены фамилии 19 физических лиц, большинство из которых фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В США также продолжается работа специального прокурора Мюллера, который среди прочего должен установить, координировалось ли российское вмешательство на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.

В феврале Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали на "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента США.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двое россиян из списка обвиняются в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.