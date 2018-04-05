Сутки в АТО: 39 обстрелов, пострадавших нет

За прошедшие сутки, 4 апреля, боевики совершили 39 обстрелов позиций сил АТО – никто из военных не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки", – говорится в отчете.

Также гранатометы враг применил в районе Водяного и Марьинки, вооружение БМП – возле Гнутового, крупнокалиберные пулеметы – неподалеку Опытного и Гнутового, снайперское и стрелковое оружие – по защитникам Широкиного и Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся возле Павлополя, Гнутового и Невельского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также – станции Донец", – подчеркнули в штабе.