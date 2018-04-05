Сутки в АТО: 39 обстрелов, пострадавших нет

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Четверг, 5 апреля 2018, 06:18

 За прошедшие сутки, 4 апреля, боевики совершили 39 обстрелов позиций сил АТО – никто из военных не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки",  говорится в отчете.

Также гранатометы враг применил в районе Водяного и Марьинки, вооружение БМП  возле Гнутового, крупнокалиберные пулеметы  неподалеку Опытного и Гнутового, снайперское и стрелковое оружие  по защитникам Широкиного и Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся возле Павлополя, Гнутового и Невельского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также  станции Донец",  подчеркнули в штабе.

Темы: АТО
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