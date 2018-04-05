Украинская налоговая должна изменить саму философию работы - эксперт

Эффективность и прозрачность налоговой системы в Украине могли бы значительно возрасти при условии изменения ориентиров оценки работы налоговиков.

Об этом в интервью блогу UkeTube заявил Марк Беренсон, старший лектор Королевского колледжа в Лондоне, директор Института России в этом заведении, передает "Голос Америки".

"Государство ежегодно получает бюджет, который определяет уровень притока в бюджет, необходимый государству, и то, как оно планирует тратить эти средства. Это почти приказ налоговым органам о том, сколько им необходимо собрать для того, чтобы удовлетворить заложенные в бюджет требования.

Эти требования из национального уровня измельчают до уровня областей - городов - районов - и так далее. В результате каждый налоговик в налоговой службе получает план, требование или цель относительно того, сколько денег он должен собрать в квартал, или в год", - поделился своими впечатлениями от принципа работы налоговой в Украине исследователь.

Беренсон считает налоговую реформу одним из приоритетов для Украины, как внутри страны, так и за ее пределами.

По его словам, наличие "плана выработки" у налоговиков приводит к тому, что к концу отчетного периода они прилагают дополнительные усилия, чтобы выполнить норму. При этом жертвами вынужденного упорства налоговиков становятся именно те, кто исправно платит налоги.

"В такой ситуации налоговики не пойдут в "чистое поле" искать компании, которые никогда не платили налогов, а наоборот - обращаются к тем, кто имеет историю платежей и чьи доходы известны налоговой. Их просят платить заранее, за следующий квартал, или угрожают найти проблемы в работе таких плательщиков, если они не оплатят дополнительные средства", - рассказал эксперт.

Таким образом, налоговая система не вознаграждает тех, кто полностью и исправно платит налоги", - добавил он.

В качестве альтернативы такой системе Беренсон предлагает пример Польши, где по его словам, налоговая ориентируется не на заложенные в бюджет нормативы, а на обеспечение соблюдения налогового законодательства.