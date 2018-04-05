"Комитет защиты журналистов" требует от Киева отдать документы Гусейнову

"Комитет защиты журналистов" призывает украинских прокуроров вернуть паспорт голландскому гражданину азербайджанского происхождения Фикрету Гусейнову.

Также CPJ призывает выполнить постановление окружного суда от 2 апреля о том, что журналиста не должны экстрадировать в Азербайджан и ограничивать его передвижения.

Паспорт забрал киевский прокурор Сергей Остапец. Телефонные звонки CPJ в киевскую областную прокуратуру остались без ответа.

Координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова отметила, что "Украина не должна подчиняться требованиям авторитарного режима Азербайджана".

Азербайджанский оппозиционный журналист, гражданин Нидерландов Фикрет Гусейнов 2 апреля заявил, что прокуратура не выдает ему паспорт, тогда как суд отказал в экстрадиции.

"Запрос об экстрадиции прокуратуры был отклонен. Прокуратура снова не выдала мне мой паспорт", – написал журналист в понедельник.



На следующий день он отметил: "Киевская областная прокуратура незаконно забрала (украла) мой паспорт и не хочет его отдавать!".

"Радио Свобода" приводит решение суда:

"В удовлетворении ходатайства заместителя прокурора Киевской области старшего советника юстиции Грабца И.Н. о продлении применения меры пресечения в виде личного поручительства в отношении подданного Королевства Нидерланды Гусейнова Фикрета Нуралди оглы ... для обеспечения выдачи лица на запрос иностранного государства - отказать. Постановление обжалованию не подлежит".

Полный текст должны объявить 5 апреля.

Омбудсмен Людмила Денисова открыла производство из-за нарушения прав азербайджанского журналиста и правозащитника.

Она считает незаконным изъятие прокурором и содержание паспорта Фикрата Гусейнова, это ограничивает свободу передвижения журналиста и его право на свободный выбор места пребывания.

Денисова обратилась к генпрокурору: "Прошу организовать проверку законности действий прокурора по изъятию и удержанию документа, удостоверяющего личность Фикрата Гусейнова, а также принять соответствующие меры реагирования".

"О результатах проверки и принятых мерах реагирования прошу меня проинформировать до 6 апреля 2018 года", – попросила она Юрия Луценко.

О задержании Гусейнова в аэропорту "Борисполь" стало известно 14 октября 2017 года. По данным Государственной пограничной службы, причиной задержания стало то, что журналист находится в базе разыскиваемых лиц Интерпола.



Сначала его арестовали, но затем суд отпустил журналиста на поруки народного депутата Николая Княжицкого.