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Американские дипломаты по темноте выехали из посольства в России

Четверг, 5 апреля 2018, 09:25

Высылаемые из России американские дипломаты покинули в ночные часы здание диппредставительства США в Москве.

Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, примерно с 4 утра по московскому времени на территорию посольства начали заезжать автобусы.

Колонна транспортных средств выдвинулась от диппредставительства к 07:00 мск.

Детали американская сторона не комментирует.

Как сообщалось ранее, дипломатам США было предписано выехать из РФ до 5 апреля.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Москву.

29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России. 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.

Россия также потребовала от Cоединенных Штатов до 31 марта закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Темы: РосcияСШАдипломатические отношения
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