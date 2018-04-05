В Новограде-Волынском стреляли в местного депутата

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Четверг, 5 апреля 2018, 10:10

Вечером 4 апреля в Новограде-Волынском неизвестный ранил из огнестрельного оружия 45-летнего местного жителя.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По данным сайта Новограда-Волынского, ранили депутата горсовета Олега Ващенко.

ЧП произошло в центре города, на площади Леси Украинки, 9, около 20:10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. 

 
Фото полиции

"Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки", - говорится в сообщении. 

 
Фото с сайта 04141.com.ua

Депутата срочно госпитализировали.

Полиция начала уголовное производство по факту покушения на убийство.

Продолжаются мероприятия по установлению личности стрелка.

Темы: Житомир криминал
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