Эксперт: В письме Януковича был призыв к действиям, которые могли привести к изменению границ

Прямого призыва нарушить территориальную целостность Украины в обращении Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину не было, но был призыв к действиям, которые могли привести к изменению территориальных границ Украины.

Об этом на допросе в Оболонском суде 5 апреля сообщила заведующая сектором лингвистических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Светлана Долинкивская, которая проводила экспертизу обращения Януковича в 2016 году.

Защитник обратила внимание, что на 11 странице экспертного заключения написано, что "высказывания, в которых содержатся призывы к изменению государственной границы отсутствуют", при этом на странице 17 указано, что "указанные виды действий, к которым призывает адресант, могут быть направлены на применение Российской Федерацией вооруженных сил на территории Украины, что может привести к нарушению суверенитета, неприкосновенности и независимости Украины".

Эксперт объяснила, что в обращении исследовали два момента: прямые призывы и косвенные.

"Я говорила о высказываниях прямого побудительного действия. Это, например, высказывание "я призываю вас насильственным путем изменить власть в Украине" или "я призываю пересечь границу и осуществить военные действия". В высказываниях адресанта таких высказываний (прямых призывов – ред.) нет. Вместе с тем на странице 17 говорится о действиях, к которым призывает выступающий и адресант. Он говорит об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины и следующий призыв – о влиянии на конфликт, произошедший на востоке Украины. Здесь мы говорим об определенной деятельности. Поэтому о содержании этих высказываний во время комплексного анализа мной был сделан такой вывод (что действия, к которым призывал Янукович, могли привести к нарушению границ Украины – ред.)", - сказала Долинкивская.

Она добавила, что КНИИСЭ получил на исследование 4 страницы обращения. В то же время эксперты исследовали как письменные материалы (текст обращения), так и интервью Януковича, также исследовали то, какой аудитории обращение озвучивалось; ситуацию в стране, которая привела к этому обращению; адресанта и адресата.

Также в суде допросили еще одного эксперта-лингвиста КНИИСЭ Аннаит Ованесян, которая исследовала не текст заявления, а устную речь.

"Сначала я должна выяснить, есть ли в устной речи, характерные для устной речи признаки, влияющие на содержание текста (например, выделение голосом определенного слова или слов – ред.). Я нашла, что таких признаков нет. Далее исследование проводила Долинкивская", - сказала Ованесян.

Защита Януковича отмечала, что на экспертизу прокуроры передали не полный текст обращения, состоящий из 6 страниц, а только его часть.

Суд объявил перерыв до 14:00. После обеда будут допрашивать свидетеля защиты.

Как сообщалось, на пресс-конференции 2 марта в Москве обвиняемый в государственной измене беглый президент Виктор Янукович заявил, что в своем обращении к президенту РФ просил рассмотреть возможность ввести в Украину полицейскую миротворческую миссию.

При этом в самом обращении Янукович призывает Путина использовать вооруженные силы РФ для восстановления порядка на территории Украины.

Такое же обращение с просьбой "использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины" зачитал постпред России Виталий Чуркин на заседании Совбеза ОНН 3 марта 2014 года.

Ранее Януковича делал другие заявления о его письме к Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска.

"Документ не был введен в действие. Документ действительно был. Было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступление незаконных военных формирований, на насилие людей на Донбассе. Мародерство, которое было, это вызвало у меня эмоции и желание защитить людей", - говорил Янукович.

Вместе с тем в то время единственными агрессивными формированиями на Донбассе были люди, которые бегали за Павлом Губаревым – "народным губернатором", избранным по стечению обстоятельств тоже 1 марта. Никаких других формирований на Донбассе в то время не было.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.