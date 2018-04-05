Экипаж судна "Норд" возможно вернется в Керчь

После расследования и суда членов экипажа судна "Норд" из оккупированного Крыма, которое задержали украинские пограничники в акватории Азовского моря с российским флагом, вероятнее всего отпустят к семьям, в Керчь.

Об этом рассказал начальник управления надзора за уголовным производством Прокуратуры АРК Игорь Поночовный в интервью "Крым. Реалии".

По его словам, ситуация очень сложная и уникальная, поскольку "в мире таких конфликтов, как в настоящее время в Крыму, еще не было".

Он отметил, что Украина однозначно считает членов экипажа украинцами, а российские паспорта им были выданы незаконно.

"Я понимаю с человеческой позиции семьи, которые, возможно, не понимают в политике или процессах, которые происходят. Однозначно, члены экипажа, скорее всего, попадут домой, в Керчь. Единственный негатив сейчас в том, что членов экипажа российская сторона использует для манипуляций в СМИ, якобы мы лишили семьи кормильцев. Но с точки зрения украинского законодательства мы поступили правильно", - рассказал Поночовный.

"По-человечески жаль, что люди стали заложниками ситуации, но незаконного ничего с членами экипажа никто не делает, им дается максимальная поддержка, медицинская помощь, питание", - добавил он.

По словам прокурора, сейчас будет проводиться досудебное расследование по двум уголовным производствам - относительно капитана корабля, который незаконно пересек границу с временно оккупированной территорией и по факту незаконного рыбного промысла.

"Указанное судно, несмотря на то, что оно незаконно зарегистрировано в российском судовом регистре, незаконно установило на борт российский флаг и получило в Ростове (российском Ростове-на-Дону – ред) разрешение на осуществление рыбного промысла, проводило рыбный промысел в акватории Азовского моря на украинской территории", - сказал Поночовный.

Он отметил, что в настоящее время капитан задержан на основании постановления следственного судьи, который дал разрешение на его задержание с целью его привода в суд.

"Будет избираться мера пресечения. В дальнейшем члены экипажа будут притянуты к административной ответственности, поскольку они тоже незаконно пересекли границу с временно оккупированной территорией, после этого они будут отрабатываться в рамках уголовного производства", - рассказал Поночовный.

По его словам, сейчас членов экипажа дезинформируют по поводу того, чем занимается прокуратура АРК Крым.

"Российская сторона называет это похищением, угоном судна. Но Украина не может угнать то, что ей принадлежит. Мы ведем работу исключительно в рамках украинского законодательства и в границах, разрешенных украинским законодательством", - заявил он.

Прокурор высказал надежду, что суд поддержит позицию пограничников и привлечет экипаж судна к административной ответственности, поскольку "моряки должны понимать, что произошла оккупация и что пересечение границы является незаконным".

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд" из аннексированного Крыма.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

Позже в России заявили, что после задержания украинскими пограничниками судна из оккупированного Крыма, готовы с помощью сил Черноморского флота и морской авиации обеспечить судоходство в Черном и акватории Азовского морей.