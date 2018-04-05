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Порошенко не видит необходимости менять законы под копателей янтаря

Четверг, 5 апреля 2018, 14:33

В Украине сейчас действует "четкая модель" того, как решать вопрос незаконной добычи янтаря.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ.

Порошенко заявил, что север Ровенской не страдает от нелегальной добычи янтаря.

"Не страдает, во-первых. Во-вторых, если вы поедете и спросите у людей, которые там работают с Ровенщины, они все будут защищать свое право добывать янтарь. Спросите, они за то, чтобы прекратить или нет? Это надо упорядочить? Чья это ответственность? Соответствующих лицензирующие органы, должны упорядочить, обеспечить природоохранные мероприятия", - сказал он.

"Они добывают в лесах. Вырубают леса, что запрещено законом. Нарушают законодательство, выставляют охрану целыми селами и пытаются таким образом решать этот вопрос. Это неприемлемо", - добавил Порошенко.

Он заявил, что во время последнего визита в ровенскую область он напомнил прокуратуре, СБУ и полиции, что это их зона ответственности.

"Не надо кивать на любое там законодательное урегулирование и все... У нас на сегодняшний день есть абсолютно четкая модель, как это закрывать. Уверен в том, что это будет также одна из первых зон ответственности правительства, полиции, которая должна за это отвечать, и - я дал соответствующее поручение председателю ОГА (Ровенской области - ред.) ", - сказал Порошенко.

Как известно, в 2016 году генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что добыча янтаря должна перейти под контроль государства.

Александр Шумилин, УП
Темы: Порошенкоянтарьзаконодательство
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