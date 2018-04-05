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МИД требует пустить украинских врачей к Балуху

Четверг, 5 апреля 2018, 15:25

Министерство иностранных дел требует допустить к осужденному в аннексированном РФ Крыму украинского активиста Владимира Балуха украинских врачей.

Ранее адвокат Балуха сообщил, что тот не намерен останавливать протест. 4 апреля в "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривали жалобу защиты Балуха о продлении ему меры пресечения.

16 января 2018 Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

Украинская правда
Темы: Крыманнексия
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