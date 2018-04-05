Супрун говорит, что ее статус не влияет на медреформу

Руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что статус "исполняющего обязанности" не влияет на проведение медицинской реформы, а Минздрав имеет поддержку премьера и президента.



Об этом она заявила в эфире "Радио Свобода".



"Я как исполняющий обязанности имею полный авторитет, чтобы делать те реформы и те шаги, которые нужны. Мы в министерстве имеем поддержку и премьера, и президента, администрации. Реформа идет тем темпом, каким бы мы хотели его видеть", - сказала она.



Ульяна Супрун почти два года, с июля 2016 года, является исполняющим обязанности министра здравоохранения.

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения на заседании 3 апреля рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения.



Решение одобрить проект постановления №5642, внесенный в парламент еще 16 января 2017 года, на заседании во вторник поддержали 7 членов комитета.



Инициаторами постановления №5642 являются представители "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Александр Вилкул.

Супрун заявила, что в отставку не собирается. Она считает, что "это лучшая реклама, что реформа идет в правильном направлении".