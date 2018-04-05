Суд отложил избрание меры пресечения капитану задержанного судна "Норд"

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Четверг, 5 апреля 2018, 16:45

Херсонский городской суд перенес слушание дела об избрании меры пресечения капитану судна "Норд" на 6 апреля.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Заседание суда по избранию меры пресечения капитану судна перенесено на завтра в связи с загруженным графиком судьи", - рассказала Тихончик.

По ее словам мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания, а команда на судне.

Суд должен избрать капитану мера пресечения до субботы 7 апреля.

Начальник управления надзора за уголовным производством Прокуратуры АРК Игорь Поночовный рассказал, что после расследования и суда членов экипажа судна "Норд" скорее всего отпустят к семьям, в Керчь.

По его словам, капитан задержан на основании постановления следственного судьи, который дал разрешение на его задержание с целью его поводу в суд.

"Будет избираться мера пресечения. В дальнейшем члены экипажа будут привлечены к административной ответственности, поскольку они незаконно пересекли границу с временно оккупированной территории, после этого они будут отрабатываться в рамках уголовного производства", - рассказал Поночовный.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыма.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

Позже в России заявили, что после задержания украинскими пограничниками судна с оккупированного Крыма, готовы с помощью сил Черноморского флота и морской авиации обеспечить судоходство в Черном и акватории Азовского морей

Темы: суд прокуратура
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