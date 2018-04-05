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Украина выдала первую е-визу иностранцу

Четверг, 5 апреля 2018, 17:24

Первую электронную визу для въезда с деловой или туристической целью в Украине выдали 5 апреля.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттере.

"Система выдачи электронных виз работает - только что выдали первую украинскую э-визу гражданину Таиланда :) из тестового режима переходим в полный рабочий :)".

Министерство иностранных дел начало он-лайн оформление иностранцам электронных виз для въезда в Украину с деловой или туристической целью 4 апреля.

Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней. Ее стоимость составляет 65 долларов США. Срок действия – разовая до 30 дней.

Е-Визы вводятся для граждан следующих государств:

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор- Тимора, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Украинская правда
Темы: МИДвизы
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