Главные новости дня – за 60 секунд

ГПУ отозвала подозрение против Бубенчика, стали известны исполнители покушения на Мосийчука, АТО закончится в мае – новости, которые обсуждали 5 апреля.

О деле Бубенчика. Следователи подозревали Ивана Бубенчика в том, что утром 20 февраля 2014 года он открыл огонь на Майдане Независимости по сговору и для дестабилизации ситуации. Позже ходатайство о содержании под стражей Бубенчика было отозвано и удовлетворено судом.

Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по делу Бубенчика заявила, что отозвала подозрение против него, потому что считает его неубедительным.

Поэтому Генеральная прокуратура рассмотрит целесообразность избрания меры пресечения активисту евромайдана Ивану Бубенчику в связи с вручением ему нового подозрения.

О Мосийчуке. Правоохранители выяснили, что взрыв возле телеканала "Эспрессо" в Киеве был покушением на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука.

По подозрению в исполнении теракта задержан мужчина по имени Михаил Мятных, его уже арестовали.

Правоохранители установили, что Мятных готовил взрывчатку в гараже. Там он устанавливал взрывное устройство на приобретенный одним из сообщников мопед.

Еще двое исполнителей объявлены в розыск. Это уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Волыни Игорь Лысак. Сейчас они находятся в России. Им заочно объявлено о подозрении.

Об АТО. Антитеррористическая операция в Донбассе закончится в мае.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса - ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил", - заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Об "Укроборонпроме". Неизвестные бросили две гранаты РГД-5 в цех черкасского завода "Фотоприбор" в Черкассах, входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром".

В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна.

Об армии РФ. Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Россия сосредоточила вблизи границы Украины 19 батальонных тактических групп и не прекратит вооруженную агрессию на Донбассе.

"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групппервого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", – заявил министр.

О Юлии Скрипаль. Полиция Лондона обнародовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором дочь бывшего двойного агента рассказывает о состоянии своего здоровья.

В заявлении Юлии утверждается, что она очнулась более недели назад и рада сообщить о "ежедневном прибавлении сил".