Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 5 апреля 2018, 21:00

ГПУ отозвала подозрение против Бубенчика, стали известны исполнители покушения на Мосийчука, АТО закончится в мае – новости, которые обсуждали 5 апреля.

О деле Бубенчика. Следователи подозревали Ивана Бубенчика в том, что утром 20 февраля 2014 года он открыл огонь на Майдане Независимости по сговору и для дестабилизации ситуации. Позже ходатайство о содержании под стражей Бубенчика было отозвано и удовлетворено судом.

Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по делу Бубенчика заявила, что отозвала подозрение против него, потому что считает его неубедительным.

Поэтому Генеральная прокуратура рассмотрит целесообразность избрания меры пресечения активисту евромайдана Ивану Бубенчику в связи с вручением ему нового подозрения.

О Мосийчуке. Правоохранители выяснили, что взрыв возле телеканала "Эспрессо" в Киеве был покушением на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука.

По подозрению в исполнении теракта задержан мужчина по имени Михаил Мятных, его уже арестовали.

Правоохранители установили, что Мятных готовил взрывчатку в гараже. Там он устанавливал взрывное устройство на приобретенный одним из сообщников мопед.

Еще двое исполнителей объявлены в розыск. Это уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Волыни Игорь Лысак. Сейчас они находятся в России. Им заочно объявлено о подозрении.

Об АТО. Антитеррористическая операция в Донбассе закончится в мае.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса - ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил", - заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Об "Укроборонпроме". Неизвестные бросили две гранаты РГД-5 в цех черкасского завода "Фотоприбор" в Черкассах, входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром".

В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна.

Об армии РФ. Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Россия сосредоточила вблизи границы Украины 19 батальонных тактических групп и не прекратит вооруженную агрессию на Донбассе.

"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групппервого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", – заявил министр.

О Юлии Скрипаль. Полиция Лондона обнародовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором дочь бывшего двойного агента рассказывает о состоянии своего здоровья.

В заявлении Юлии утверждается, что она очнулась более недели назад и рада сообщить о "ежедневном прибавлении сил".

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОСБУМосийчукРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: