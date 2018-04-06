Юлия Скрипаль отказалась от помощи российского посольства

Дочь отравленного в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия отклонила предложение посольства России о консульской помощи.

Об этом, ссылаясь на министерство иностранных дел Великобритании, пишет Reuters.

Британские власти передали Юлии Скрипаль, россиянке, которая месяц назад была отравлена ​​в Англии, предложение консульской помощи от посольства России, но она ее не приняла.

Сообщение МИД об отказе Юлии от российской консульской помощи появилось вскоре после пресс-конференции посла России в Великобритании Александра Яковенко, в ходе которой он неоднократно заявлял, что Россия попросила консульский доступ к Юлии Скрипаль и не получила ответа от британских властей.

"Мы передали г-же Скрипаль предложение посольства России о консульской помощи. Г-жа Скрипаль теперь может выбрать, стоит ли принять это предложение и когда это делать, но на сегодняшний день она этого не сделала", - заявили в МИД.

Как сообщалось, Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье быстро улучшается. Полиция опубликовала ее первое после отравления заявление.

Посольство России в Лондоне требует доступа к ней с тех пор, ка она пришла в сознание.

Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Юлия Скрипаль и ее отец Сергей, бывший российский разведчик, который жил в Солсбери, были обнаружены без сознания 4 марта. Британия заявила, что они были отравлены военным нервно-паралитическим веществом и Россия несет за это ответственность. Россия отрицает свою причастность.