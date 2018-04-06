Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Юлия Скрипаль отказалась от помощи российского посольства

Пятница, 6 апреля 2018, 00:44

Дочь отравленного в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия отклонила предложение посольства России о консульской помощи.

Об этом, ссылаясь на министерство иностранных дел Великобритании, пишет Reuters.

Британские власти передали Юлии Скрипаль, россиянке, которая месяц назад была отравлена ​​в Англии, предложение консульской помощи от посольства России, но она ее не приняла.

Сообщение МИД об отказе Юлии от российской консульской помощи появилось вскоре после пресс-конференции посла России в Великобритании Александра Яковенко, в ходе которой он неоднократно заявлял, что Россия попросила консульский доступ к Юлии Скрипаль и не получила ответа от британских властей.

"Мы передали г-же Скрипаль предложение посольства России о консульской помощи. Г-жа Скрипаль теперь может выбрать, стоит ли принять это предложение и когда это делать, но на сегодняшний день она этого не сделала", - заявили в МИД.

Как сообщалось, Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье быстро улучшается. Полиция опубликовала ее первое после отравления заявление.

Посольство России в Лондоне требует доступа к ней с тех пор, ка она пришла в сознание.

Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Юлия Скрипаль и ее отец Сергей, бывший российский разведчик, который жил в Солсбери, были обнаружены без сознания 4 марта. Британия заявила, что они были отравлены военным нервно-паралитическим веществом и Россия несет за это ответственность. Россия отрицает свою причастность.

Темы: ВеликобританияРосcияСкрипальшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Великобритания
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Британия надеются, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Сын конструктора российских боевых дронов работает в ООН, а жена - живет в Британии - СМИ
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: