Британия назвала причины, по которым подозревает РФ в отравлении Скрипалей

Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс перечислила ряд причин, по которым ее страна считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна именно Россия.

Об этом пишет BBC.

Пирс отметила, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом "Новичок", а для уверенности в том, что за покушением стоит именно Москва у правительства Великобритании есть целый ряд причин.

Первая: Лондон не получил от Кремля ответа на вопрос, каким образом российский нервно-паралитический газ оказался в Великобритании. Россия, по словам Пирс, производила это вещество на протяжении последних 10 лет и сохраняют такую возможность.

Еще одна причина - длинная история совершенных государственными органами убийств в России и заявления самых высокопоставленных чиновников этого государства о том, что Москва рассматривает перебежчиков, как предателей и цели для расправы.

Пирс также объяснила использование формулы highly likely (очень вероятно): "Британия использует эту фразу до решения суда, поскольку только суд может установить истину. Ее не стоит рассматривать, как сомнения".

По словам Пирс, Великобритания насчитала 24 различных появившихся в Москве теорий, о том, кто мог стоять за покушением на жизнь Скрипалей.

Она отметила, что действия Лондона последовательны и соответствуют международному праву: на национальном уровне в нем принимают участие 250 следователей, экспертов и специалистов по химическому оружия, проверившие 5000 часов видеозаписей, 1300 вещественных доказательств и опросившие 5000 свидетелей.

Пирс отметила, что Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила своих экспертов в Британию, где им были представлены вещественные доказательства и биологические образцы, взятые у пострадавших.

Эти образцы были отправлены в аккредитованные ОЗХО лаборатории. По результатам их исследований будет подготовлен доклад.

"Россия должна согласиться с выводами экспертов, но она заявляет, что пойдет на это, только если ее эксперты будут участвовать в расследовании", - сказала Карен Пирс, назвав это требование российской стороны невыполнимым.

Представитель Соединенного Королевства в ООН назвала поведение России безответственным и бросающим вызов коллективной международной безопасности.

Пирс подчеркнула, что Британия хотела бы иметь добрые отношения с Россией, но не может закрыть глаза на инцидент в Солсбери и готова сотрудничать с ОЗХО, обнародовать результаты расследования, проведенного этой международной организацией и провести по этому поводу открытую встречу.

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля было созвано по требованию России.

Ранее гендиректор ОЗХО сообщил, что результаты анализа проб токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, ожидаются в начале следующей недели.

5 апреля СМИ сообщили, что британские спецслужбы считают, что смогли вычислить местоположение тайной российской лаборатории, где было изготовлено ​​нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Скрипалей.