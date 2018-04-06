Россия в ООН выступила с угрозами и обвинениями против Британии

На прошедшем по просьбе Москвы заседании Совета Безопасности ООН Россия обвинила Великобританию в фабрикации дела Скрипаля.

Об этом пишет BBC.

Постпред России в ООН Василий Небензя предупредил британские власти, что они играют с огнем, обвиняя Москву в покушении на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей.

Небензя пожаловался, что к Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой России, не допускают российского консула.

Он также заявил, что Великобритания отказывается от сотрудничества с Москвой, по ее вине ухудшились отношения России с многими странами Запада, что Лондон не допускает к расследованию российских следователей и отказывается делиться новой информацией.

По словам Небензи, Россию обвинили в преступлении, не предоставив весомых доказательств.

Российский дипломат обвинил Великобританию в создании "фейковой истории", которую назвал жареной уткой, действия Лондона - игрой с огнем, аргументацию покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль - мутной, а обвинения против России в использовании химического оружия в Солсбери - театром абсурда.

Небензя заявил, что "Новичок" - это не российский копирайт. По его словам, несмотря на русское название, его придумали на Западе для линейки боевых отравляющих веществ.

По его словам, основным психотропным оружием является западная пресса, "повторяющая бездоказательную ложь". Он даже сравнил поведение журналистов с тактикой фашистской пропаганды.

"Поскольку британские власти, нисколько не стесняясь, имеют наглость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой вероятностью стоит Россия, мы с такой же долей вероятности предполагаем, что за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран", - заявил дипломат.

Постпред России в ООН также высмеял британскую формулу highly likely ("весьма вероятно"), которую официальный Лондон использовал для определения уверенности в причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

Он несколько раз повторил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери.

Как сообщалось, представитель Соединенного Королевства в ООН Карен Пирс перечислила ряд причин, по которым считает РФ причастной к отравлению.