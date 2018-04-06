Сутки в АТО: 27 обстрелов, боевики применяют 120-мм минометы

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя "пасхальное перемирие", совершили 27 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120-мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления ВСУ вблизи Луганского.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в районе Новозвановки.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов противник вел огонь по защитникам Лебединского. 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие враг применил по защитникам Водяного.

Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и Шахты "Бутовка". Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции у Авдеевки и Невельского, а из стрелкового оружия - Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Как отметили в штабе, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется.