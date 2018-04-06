В Раде популярно "дружить" с Китаем, США, Израилем и Европой

В украинском парламенте существует 90 групп по межпарламентским связям с иностранными государствами, самые популярные – Китай, США, Израиль, Польша и Германия.



Наименьшую заинтересованность у нардепов вызывают Люксембург и Монголия, сообщает "Опора", проанализировав данные на портале Верховной Рады.



Еще сто стран мира остались обделенными вниманием Верховной Рады.

Межпарламентские контакты Верховной Рады rada.oporaua.org





Численность групп, которые налаживают связи с парламентариями других стран, варьируется от 4 до 215 народных депутатов.



Самые крупные по количеству нардепов – группы по межпарламентским связям с Китаем (215 парламентариев), США (145), Израилем (138), Польшей (102), Германией (92), Великобританией (87), Францией (81), Канадой ( 70), Литвой (69) и Японией (59).



Наименее популярны среди народных избранников группы по межпарламентским связям с Алжиром, ДР Конго, Кыргызстаном, Бахрейном, Марокко, Бангладеш, Исландией и Сингапуром – только по пять членов; с Люксембургом и Монголией – по четыре нардепа.



Депутат может входить в состав не более 7-ми групп, а быть главой или соглавой не более двух групп.



Однако нардеп Александр Онищенко, который сейчас постоянно находится за рубежом, является членом 13-ти групп, Владимир Бандуров – 11-ти, Наталья Королевская – 10-ти, Анатолий Денисенко, Алексей Кириченко, Анатолий Дыров, Валерий Лунченко, Сергей Мищенко – 9- ти.



Еще 53 парламентарии входят в состав восьми таких групп. 85 народных депутатов входят в состав одной, двух или трех групп по межпарламентским связям.



Лишь 14 парламентариев не входят в состав ни одной из групп по межпарламентским связям: Вячеслав Богуслаев, Михаил Гаврилюк, Андрей Денисенко, Любомир Зубач, Степан Ивахив, Аркадий Корнацкий, Ярослав Лесюк, Максим Микитась, Алексей Мушак, Юрий Одарченко, Андрей Парубий Сергей Пашинский, Виктор Пинзеник и Юлия Тимошенко.



Больше всего руководящих должностей в группах занимает Виталий Корчик ("Народный фронт") – шесть. Он возглавляет две группы (Лихтенштейн и Люксембург), является сопредседателем еще в одной (Аргентина) и трижды заместителем (Чехия, Нигерия, Бразилия).



Двое других его коллег по фракции занимают по пять руководящих должностей. В частности, Владислав Данилин является дважды руководителем группы (ЮАР и Эфиопия), один раз сопредседателем (Нигерия), заместителем (Исландия) и секретарем (Тунис).



Виктор Романюк возглавляет группу по межпарламентским связям с Колумбией, в двух является сопредседателем (Бразилия и Аргентина) и в двух – заместителем (Словения и Италия).