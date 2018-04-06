В Раде популярно "дружить" с Китаем, США, Израилем и Европой

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Пятница, 6 апреля 2018, 08:38

В украинском парламенте существует 90 групп по межпарламентским связям с иностранными государствами, самые популярные – Китай, США, Израиль, Польша и Германия.

Наименьшую заинтересованность у нардепов вызывают Люксембург и Монголия, сообщает "Опора", проанализировав данные на портале Верховной Рады.

Еще сто стран мира остались обделенными вниманием Верховной Рады.

Межпарламентские контакты Верховной Рады
Межпарламентские контакты Верховной Рады
rada.oporaua.org



Численность групп, которые налаживают связи с парламентариями других стран, варьируется от 4 до 215 народных депутатов.

Самые крупные по количеству нардепов – группы по межпарламентским связям с Китаем (215 парламентариев), США (145), Израилем (138), Польшей (102), Германией (92), Великобританией (87), Францией (81), Канадой ( 70), Литвой (69) и Японией (59).

Наименее популярны среди народных избранников группы по межпарламентским связям с Алжиром, ДР Конго, Кыргызстаном, Бахрейном, Марокко, Бангладеш, Исландией и Сингапуром – только по пять членов; с Люксембургом и Монголией – по четыре нардепа.

Депутат может входить в состав не более 7-ми групп, а быть главой или соглавой не более двух групп.

Однако нардеп Александр Онищенко, который сейчас постоянно находится за рубежом, является членом 13-ти групп, Владимир Бандуров – 11-ти, Наталья Королевская – 10-ти, Анатолий Денисенко, Алексей Кириченко, Анатолий Дыров, Валерий Лунченко, Сергей Мищенко – 9- ти.

Еще 53 парламентарии входят в состав восьми таких групп. 85 народных депутатов входят в состав одной, двух или трех групп по межпарламентским связям.

Лишь 14 парламентариев не входят в состав ни одной из групп по межпарламентским связям: Вячеслав Богуслаев, Михаил Гаврилюк, Андрей Денисенко, Любомир Зубач, Степан Ивахив, Аркадий Корнацкий, Ярослав Лесюк, Максим Микитась, Алексей Мушак, Юрий Одарченко, Андрей Парубий Сергей Пашинский, Виктор Пинзеник и Юлия Тимошенко.

Больше всего руководящих должностей в группах занимает Виталий Корчик ("Народный фронт") – шесть. Он возглавляет две группы (Лихтенштейн и Люксембург), является сопредседателем еще в одной (Аргентина) и трижды заместителем (Чехия, Нигерия, Бразилия).

Двое других его коллег по фракции занимают по пять руководящих должностей. В частности, Владислав Данилин является дважды руководителем группы (ЮАР и Эфиопия), один раз сопредседателем (Нигерия), заместителем (Исландия) и секретарем (Тунис).

Виктор Романюк возглавляет группу по межпарламентским связям с Колумбией, в двух является сопредседателем (Бразилия и Аргентина) и в двух – заместителем (Словения и Италия).

Темы: Верховная Рада международные отношения
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