Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде популярно "дружить" с Китаем, США, Израилем и Европой

Пятница, 6 апреля 2018, 08:38

В украинском парламенте существует 90 групп по межпарламентским связям с иностранными государствами, самые популярные – Китай, США, Израиль, Польша и Германия.

Наименьшую заинтересованность у нардепов вызывают Люксембург и Монголия, сообщает "Опора", проанализировав данные на портале Верховной Рады.

Еще сто стран мира остались обделенными вниманием Верховной Рады.

Межпарламентские контакты Верховной Рады
Межпарламентские контакты Верховной Рады
rada.oporaua.org



Численность групп, которые налаживают связи с парламентариями других стран, варьируется от 4 до 215 народных депутатов.

Самые крупные по количеству нардепов – группы по межпарламентским связям с Китаем (215 парламентариев), США (145), Израилем (138), Польшей (102), Германией (92), Великобританией (87), Францией (81), Канадой ( 70), Литвой (69) и Японией (59).

Наименее популярны среди народных избранников группы по межпарламентским связям с Алжиром, ДР Конго, Кыргызстаном, Бахрейном, Марокко, Бангладеш, Исландией и Сингапуром – только по пять членов; с Люксембургом и Монголией – по четыре нардепа.

Депутат может входить в состав не более 7-ми групп, а быть главой или соглавой не более двух групп.

Однако нардеп Александр Онищенко, который сейчас постоянно находится за рубежом, является членом 13-ти групп, Владимир Бандуров – 11-ти, Наталья Королевская – 10-ти, Анатолий Денисенко, Алексей Кириченко, Анатолий Дыров, Валерий Лунченко, Сергей Мищенко – 9- ти.

Еще 53 парламентарии входят в состав восьми таких групп. 85 народных депутатов входят в состав одной, двух или трех групп по межпарламентским связям.

Лишь 14 парламентариев не входят в состав ни одной из групп по межпарламентским связям: Вячеслав Богуслаев, Михаил Гаврилюк, Андрей Денисенко, Любомир Зубач, Степан Ивахив, Аркадий Корнацкий, Ярослав Лесюк, Максим Микитась, Алексей Мушак, Юрий Одарченко, Андрей Парубий Сергей Пашинский, Виктор Пинзеник и Юлия Тимошенко.

Больше всего руководящих должностей в группах занимает Виталий Корчик ("Народный фронт") – шесть. Он возглавляет две группы (Лихтенштейн и Люксембург), является сопредседателем еще в одной (Аргентина) и трижды заместителем (Чехия, Нигерия, Бразилия).

Двое других его коллег по фракции занимают по пять руководящих должностей. В частности, Владислав Данилин является дважды руководителем группы (ЮАР и Эфиопия), один раз сопредседателем (Нигерия), заместителем (Исландия) и секретарем (Тунис).

Виктор Романюк возглавляет группу по межпарламентским связям с Колумбией, в двух является сопредседателем (Бразилия и Аргентина) и в двух – заместителем (Словения и Италия).

Темы: Верховная Радамеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: