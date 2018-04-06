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Киберполиция ищет себе новых "белых хакеров"

Пятница, 6 апреля 2018, 09:14

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины будет набирать сотрудников на должности спецагентов, конкурс стартует 10 апреля.

Об этом сообщает Киберполиция.

"Два года назад в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины был основан новый институт – подразделения "белых хакеров". За это время специалисты, успешно прошедшие отбор, зарекомендовали себя с позитивного стороны, на высоком уровне выполняют возложенные на них обязанности и своим отношением к ним подают пример коллегам", – говорится в сообщении.
 
Руководство Нацполиции решило увеличить количество "белых хакеров" в Киберполиции.
 
Подать электронную заявку на участие в конкурсе можно будет в разделе "Открытые конкурсы" после старта конкурса. Требования к кандидатам есть на сайте Киберполиции.
 
Зарплату спецагентам обещают от 25 000 до 50 000 гривен.

Алена Рощенко, УП
Темы: полицияинтернетхакерыкадры
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