Украина хочет иметь консулов в российском Ростове-на-Дону

Украина предложит Российской Федерации направить консулов в Ростов-на-Дону.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала", сообщает ZN.ua.

"Мы будем подавать свои предложения о том, чтобы послать своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове", – заявила она.

"Из-за того, что пять из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас или находятся в тюрьмах РФ, или просто находятся на территории РФ. Поэтому для нас необходимо подать свои предложения", – сказала вице-премьер.

На вопрос о возможности России попросить зеркально вернуть столько же российских дипломатов в Украину, она ответила, что это "самый простой сценарий, который мы можем спрогнозировать", и нужно оценить такую возможность.

"Будет ли это обмен? Я абсолютно не воспринимаю возможность замены дипломатов на тех или других в том количестве, в котором они были высланы", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в вопросе высылки или допуска российских дипломатов Украина будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами.

"Мы будем действовать в сотрудничестве с партнерами однозначно. Это не будет отдельным шагом Украины, которая самостоятельно будет решать эти вопросы в двустороннем режиме с РФ", – заявила она.

"Мы приобщились к единым действиям западной цивилизации относительно высылки так называемых дипломатов РФ, а по существу шпионов, и потому это не шаг, оторванный от широкого международного контекста - мы и дальше будем действовать в международном контексте", – пояснила вице-премьер.

26 марта Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды и другие страны начали высылать российских дипломатов в знак протеста против отравления в Великобритании двойного шпиона, экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Всего к высылке дипломатов присоединились около 30 стран мира.

Президент Петр Порошенко также заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери", проведенную 5 марта. Уже 28 марта российские дипломаты покинули Украину.

В ответ Россия также выслала украинских дипломатов и работников дипслужбы.

Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Евроcоюза.