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Боевики угрожали оружием наблюдателям ОБСЕ – отчет

Пятница, 6 апреля 2018, 11:50

Вблизи Кременца Донецкой области вооруженные мужчины угрожали оружием наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в оперативном отчете наблюдателей, обнародованном в пятницу.

Сообщается, что 5 апреля в 12:14, патруль миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге H15 в 2 км к востоку от блокпоста вооруженных формирований, расположенного восточнее н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка).

Наблюдатели готовились к запланированному запуску беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия. Перед тем как они завершили подготовку, синий автомобиль марки "Лада" (с табличками АА237 и маркировкой "полиция" на русском языке), который двигался с запада на восток, развернулся в сторону наблюдателей.

Из автомобиля вышли трое мужчин: один в камуфляжной одежде, а двое других в форме полицейского типа; у каждого из них был автомат (типа АК). Они подошли к патруля СММ.

Мужчина в камуфляжной одежде русском языке представился "командиром спецподразделения". Он заявил, что это "зона запрета полетов" и что им не сообщали о применении миссией БПЛА. Наблюдатели рассказали о положении мандата миссии и своей деятельности, в том числе об использовании БПЛА.

Через 15 минут к патрулю СММ подъехал еще один автомобиль (белого цвета) с двумя вооруженными мужчинами в камуфляжной одежде на борту. Один из них, который управлял автомобилем, был вооружен автоматом.

Двое мужчин вышли из автомобиля и в агрессивной форме обратились к членам патруля миссии. Сотрудники СММ услышали, как один из них сказал другому русском языке: "Готовься!" После этого последний дослал патрон в патронник и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в землю.

Затем человек, который представился "командиром", несколько раз разговаривал по телефону, в то время как старший патруля СММ пытался разрядить ситуацию, объясняя обязанности и полномочия миссии. Все это время мужчины из автомобиля марки "Лада" стояли рядом (всего было пять человек).

Команда СММ собрала оборудование и оставила этот район в 13:03. Патруль благополучно вернулся на свою базу в Донецке примерно в 14:50. Об инциденте миссия проинформировала вооруженные формирования в Донецке.

В СММ ОБСЕ отмечают, что в 2018 году свобода передвижения патрулей СММ в районе Кременца ограничивалась около 20 раз.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕ
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