На Пасху синоптики обещают холодную ночь и теплый день

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Пятница, 6 апреля 2018, 12:36

В ближайшие сутки Украина окажется под влиянием антициклона с центром над Беларусью; юго-восточная половина останется в теплой воздушной массе, на остальную территорию переместится порция более прохладного воздуха.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в пятницу "Интерфакс-Украина".

Синоптики не обещают осадков, лишь на Прикарпатье ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-3° мороза, днем 11-16° тепла; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 26,5 градусов тепла в 1975 году, а самая низкая ночью на отметке 5,8 градусов мороза в 1929 году.

В воскресенье, 8 апреля, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-8° тепла, в восточных, северных и большинстве центральных областей от 2° мороза до 4° тепла; днем 13-18°, в западных областях 17-23°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго- восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

Темы: погода
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