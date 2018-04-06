Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Пасху синоптики обещают холодную ночь и теплый день

Пятница, 6 апреля 2018, 12:36

В ближайшие сутки Украина окажется под влиянием антициклона с центром над Беларусью; юго-восточная половина останется в теплой воздушной массе, на остальную территорию переместится порция более прохладного воздуха.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в пятницу "Интерфакс-Украина".

Синоптики не обещают осадков, лишь на Прикарпатье ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-3° мороза, днем 11-16° тепла; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 26,5 градусов тепла в 1975 году, а самая низкая ночью на отметке 5,8 градусов мороза в 1929 году.

В воскресенье, 8 апреля, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-8° тепла, в восточных, северных и большинстве центральных областей от 2° мороза до 4° тепла; днем 13-18°, в западных областях 17-23°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго- восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: