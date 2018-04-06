У Ляшко сознались, что берут часть денег на партию у бизнесменов

Радикальную партию Олега Ляшко финансово поддерживают представители бизнеса, но основным является государственное финансирование.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу исполнительного комитета партии Юрия Зинченко.

"Понятное дело, что у "Радикальной партии Олега Ляшко" есть достаточно много людей, в том числе из бизнеса, которые поддерживают цели партии. Но это не основной источник финансирования. Основной – бюджет", - рассказал он.

По словам Зинченко, на данный момент бюджетного финансирования для функционирования политической силы хватает.

В 2017 году сообщалось, что доноры Радикальной партии Ляшко связаны с группой "Континиум" и жертвуют немалые суммы.

Это опровергает публичные тезисы Ляшко о финансировании РПЛ членами партии. Радикалов преимущественно поддерживают деньгами политики Чернигова.

В том же году журналисты-расследователи выяснили, что РПЛ скрывает источники своего финансирования, говоря, что единые спонсоры партии - сам Ляшко, потому что безвозмездно сдает офис, и Нина Данильченко, которая бесплатно работает у радикалов бухгалтером.