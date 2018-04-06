У Ляшко сознались, что берут часть денег на партию у бизнесменов

Радикальную партию Олега Ляшко финансово поддерживают представители бизнеса, но основным является государственное финансирование.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу исполнительного комитета партии Юрия Зинченко.

"Понятное дело, что у "Радикальной партии Олега Ляшко" есть достаточно много людей, в том числе из бизнеса, которые поддерживают цели партии. Но это не основной источник финансирования. Основной – бюджет", - рассказал он.

По словам Зинченко, на данный момент бюджетного финансирования для функционирования политической силы хватает.

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