В Кремле общались через Telegram, который теперь хотят запретить

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировании мессенджера Telegram в России.



Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства, передает Медуза.



"Исковое заявление подано в связи с обнаружением ФСБ России невыполнение компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанностей организатора распространения информации", - говорится в заявлении.



"Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", — сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.



Правозащитники представляют интересы мессенджера в спорах с российскими ведомствами.



В то же время, как сообщает российское информагентство ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Telegram удобным каналом для общения с журналистами, однако будет искать альтернативу ему, если мессенджер будет закрыт.



"Много мессенджеров, Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе для общения с журналистами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос СМИ.



Он признался: "Будет очень жаль, если не будет найден консенсус (между руководством Telegram и надзорными органами - ред.), а пока, насколько мы понимаем, он не найден".



"Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", - подчеркнул Песков.