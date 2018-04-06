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В Кремле общались через Telegram, который теперь хотят запретить

Пятница, 6 апреля 2018, 12:50

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировании мессенджера Telegram в России.

Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства, передает Медуза.

"Исковое заявление подано в связи с обнаружением ФСБ России невыполнение компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанностей организатора распространения информации", - говорится в заявлении.

"Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", — сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.

Правозащитники представляют интересы мессенджера в спорах с российскими ведомствами.

В то же время, как сообщает российское информагентство ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Telegram удобным каналом для общения с журналистами, однако будет искать альтернативу ему, если мессенджер будет закрыт.

"Много мессенджеров, Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе для общения с журналистами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос СМИ.

Он признался: "Будет очень жаль, если не будет найден консенсус (между руководством Telegram и надзорными органами - ред.), а пока, насколько мы понимаем, он не найден".

"Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", - подчеркнул Песков.

Темы: Росcияинтернет
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