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В Северодонецке мужчина накрыл телом гранату и погиб от взрыва

Пятница, 6 апреля 2018, 14:21
В Северодонецке мужчина накрыл телом гранату и погиб от взрыва

В Северодонецке Луганской области мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, трагедия произошла 5 апреля поздно вечером возле кафе на проспекте Гвардейском. 54-летний мужчина с гранатой в руке крикнул прохожим, что у них есть 3 секунды, чтобы спрятаться, бросил себе под ноги гранату и накрыл ее своим телом. Раздался взрыв, самоубийца погиб.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили там корпус еще одной гранаты - Ф-1 - с запалом и без кольца.

Как сообщила Погукай в комментарии телеканалу "112 Украина", похоже на то, что человек сначала хотел подорваться одной гранатой, а потом, когда она почему-то не сработала, - другой.

Пресс-секретарь полиции сказала также, что личность самоубийцы уже установлена, однако эти данные - тайна следствия. Мотивы и причины трагедии выясняются.

 
 

Украинская правда

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Темы: Луганская областьчрезвычайное происшествие
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