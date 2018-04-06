В Северодонецке мужчина накрыл телом гранату и погиб от взрыва

9068 просмотров
Пятница, 6 апреля 2018, 14:21

В Северодонецке Луганской области мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, трагедия произошла 5 апреля поздно вечером возле кафе на проспекте Гвардейском. 54-летний мужчина с гранатой в руке крикнул прохожим, что у них есть 3 секунды, чтобы спрятаться, бросил себе под ноги гранату и накрыл ее своим телом. Раздался взрыв, самоубийца погиб.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили там корпус еще одной гранаты - Ф-1 - с запалом и без кольца.

Как сообщила Погукай в комментарии телеканалу "112 Украина", похоже на то, что человек сначала хотел подорваться одной гранатой, а потом, когда она почему-то не сработала, - другой.

Пресс-секретарь полиции сказала также, что личность самоубийцы уже установлена, однако эти данные - тайна следствия. Мотивы и причины трагедии выясняются.

 
 

Украинская правда
Темы: Луганская область чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
По делу Ефремова допросили экс-руководителя Луганщины 28 марта 2018, 11:33
Порошенко посетил освобожденное село на Луганщине 16 марта 2018, 15:48
Апелляционный суд отменил арест Дыминского 21 февраля 2018, 18:36
Все новости
Главные новости
США ввели санкции против россиян из "кремлевского списка"
Ахметову не удалось разморозить свои зарубежные активы — СМИ
У водителей-новичков будут отбирать права навсегда
В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"
Все новости
Instagram дня

Знакомьтесь с самой грустной собакой в интернете

киев

8 проектов марта, которые изменят Киев