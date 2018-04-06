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Пограничники усилили охрану админграницы с Крымом, привлекли спецсамолеты

Пятница, 6 апреля 2018, 15:30

Государственная пограничная служба усилила режим охраны административной границы с оккупированным Россией Крымом на период пасхальных праздников.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ в Facebook.

"На все участки ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской областей направлены дополнительные резервы, техника и необходимые средства", - рассказывают в ведомстве.

Отмечается также, что для лучшего реагирования на возможные провокации или другие нестандартные ситуации, особенно вблизи оккупантов, налажено взаимодействие с СБУ, полицией и другими органами.

"Кроме того, для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админграницах с ВОТ АР Крым патрулировать самолеты "Даймонд" (модель для аэроразведки - ред.). Также морские силы будут применяться ежедневно в течение всех праздников", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Крымграницаоккупация
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