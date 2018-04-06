На Пасху половину Вилково может подтопить

6-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково Килийского района Одесской области ожидается очередное повышение уровней воды.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу ожидается повышение уровня воды до отметок 170-180см над нулем поста, а 7-8 апреля – 180-190 см с достижением опасной отметки подтопления 50% города.



Как отмечает "Интерфакс-Украина", высоким судоходным уровнем воды (максимумом нормы) в Вилково принято 152 см над нулем поста.

При 155 см в городе начинается подтопление низменных незаселенных участков. Ранее уровень воды достигал 182 см над нулем поста, было подтоплено 30% улиц города, но жилых домов вода не достигла.

Кроме того, 7-10 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках севере Украины.

На реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы вода поднимется на 0,1-0,5м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовыжевском, Любешивском, Маневичском районах Волынской области.



На реках бассейна Десны, Северского Донца вода поднимется на 0,4-1,2 м с выходом в пойму Десны (в районе. Новгорода-Северского) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на реках Убидь, Снов.

Ожидается дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе, достижение и превышение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.



В верхнем течении Днепра на границе Черниговской области ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,4 м с начальным выходом воды в пойму.