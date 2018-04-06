Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Пасху половину Вилково может подтопить

Пятница, 6 апреля 2018, 16:07

6-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково Килийского района Одесской области ожидается очередное повышение уровней воды.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу ожидается повышение уровня воды до отметок 170-180см над нулем поста, а 7-8 апреля – 180-190 см с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", высоким судоходным уровнем воды (максимумом нормы) в Вилково принято 152 см над нулем поста.

При 155 см в городе начинается подтопление низменных незаселенных участков. Ранее уровень воды достигал 182 см над нулем поста, было подтоплено 30% улиц города, но жилых домов вода не достигла.

Кроме того, 7-10 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках севере Украины.

На реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы вода поднимется на 0,1-0,5м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовыжевском, Любешивском, Маневичском районах Волынской области.

На реках бассейна Десны, Северского Донца вода поднимется на 0,4-1,2 м с выходом в пойму Десны (в районе. Новгорода-Северского) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на реках Убидь, Снов.

Ожидается дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе, достижение и превышение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

В верхнем течении Днепра на границе Черниговской области ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,4 м с начальным выходом воды в пойму.

Темы: Одесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Одесская область
В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени
Мобилизованный с эпилепсией умер в воинской части: расследует прокуратура
Последствия атаки на Одесчину: оккупанты разрушили здание Дунайского пароходства и морвокзал
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: