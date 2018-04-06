Олигархи РФ попали под санкции из-за враждебных действий их правительства – США

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Пятница, 6 апреля 2018, 17:18

США ввели новые санкции против российских олигархов и чиновников, а также компаний, из-за агрессивной деятельность России в мире.

Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Российское правительство вовлечено в различные враждебные действия во всем мире, среди которых – продолжающаяся оккупация Крыма и провокации насилия на востоке Украины, обеспечения Асада (президента Сирии Башара Асада. - Ред.) средствами и оружием, которыми они бомбят своих же мирных жителей, попытки подорвать западные демократии и проведение вредоносной кибердеятельности", - сказал Мнучин.

По его словам, российское правительство несет ответственность за непропорциональное обогащение олигархов и властных элит.

"Российские олигархи и элиты, которые получают прибыль от этой коррумпированной системы, отныне не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", - добавил глава Минфина США.

Напомним, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

Европейськая правда

Темы: олигархи США Росcия
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