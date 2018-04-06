Боевики 16 раз обстреляли позиции АТО, 2 военных ранены

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Пятница, 6 апреля 2018, 18:41

С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, двое военных ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 6 апреля 2018 года.

"В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи н.п. Валуйское", - говорится в сообщении.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы боевики применили по защитникам Троицкого.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского.

"На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки", - отмечают в штабе АТО.

Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь - велся вблизи Широкино.

В штабе АТО отметили, что пострадавших воинов доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс война ОРДЛО
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