Боевики 16 раз обстреляли позиции АТО, 2 военных ранены
С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, двое военных ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 6 апреля 2018 года.
"В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи н.п. Валуйское", - говорится в сообщении.
Кроме этого, минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы боевики применили по защитникам Троицкого.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского.
"На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки", - отмечают в штабе АТО.
Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь - велся вблизи Широкино.
В штабе АТО отметили, что пострадавших воинов доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь.