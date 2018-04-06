Евродепутат раскритиковал ВР за е-декларации активистов: мы ожидали другого

Провал голосования в Верховной раде по отмене положения об электронных декларациях для общественных организаций – это плохой сигнал для отношений между Украиной и Евросоюзом.

Об этом заявил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в интервью DW, передает Европейская правда.

"Это плохой подарок к Пасхе и плохой сигнал для всех нас. Мы ожидали совсем другого. Наша делегация приехала для того, чтобы ознакомиться с общей ситуацией в стране, поскольку в комитете по иностранным делам готовится отчет по Украине, который комитет примет в июне, а осенью он будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента. Поэтому мы хотели увидеть как можно больше положительных примеров прогресса реформ в Украине", - отметил он.

В Европарламенте надеются на новые попытки украинского парламента отменить е-декларации для общественных активистов, подчеркнул Ауштрявичюс.

"Что касается е-деклараций, то мы надеемся на вторую, третью попытку украинского парламента. И надеемся, что прогрессивные силы в Верховной раде все-таки не будут играть в игры и посмотрят на будущее Украины серьезно, потому что требования европейских институтов останутся неизменными. Сейчас мяч на стороне Рады, и я призываю украинских депутатов принять это во внимание и сделать выводы", - добавил он.

При этом европарламентарий надеется, что до приостановки безвизового режима для Украины дело не дойдет.

Напомним, руководство ВРУ зарегистрировало новый законопроект, который отменяет обязательства по декларированию для общественных активистов, занимающихся антикоррупционной деятельностью, а также лиц, которые получали средства или имущество за счет международной технической помощи.