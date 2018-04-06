Экс-"начальника службы тыла ОРДО" посадили на 5 лет

Апелляционный суд. Киева приговорил к 5 годам лишения свободы так называемого "начальника службы тыла ОРДО" Д. Куприяна.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"По результатам судебного рассмотрения материалов уголовного производства по обвинению гражданина Украины Д. Куприяна, направленного в суд Генеральной прокуратурой Украины, последнего признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины и приговорено к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый с июня по сентябрь 2014 года находился на контролируемой боевиками ОРДО части Донецкой области. Он стал членом боевиков и занял должность так называемого "начальника службы тыла ОРДО".

Осужденный выполнял указания бывшего так называемого "министра обороны ОРДО" Игоря Гиркина и принимал активное участие в деятельности боевиков.