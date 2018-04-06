Главные новости дня – за 60 секунд

У водителей-новичков будут отбирать права навсегда, Wizz Air вернулся в Харьков, а Ryanair полетит в Берлин, США ввела санкции против российских бизнесменов, Днепропетровскую область хотят переименовать в Сичеславскую – новости, которые обсуждали 6 апреля.

О водительских правах. Кабинет министров постановил не возвращать первое водительского удостоверения, в случае если тот совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

Об авиации. Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air 5 апреля начал выполнять рейсы из Международного аэропорта "Харьков" и запустил новый рейс в Дортмунд.

А лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

О депутатской неприкосновенности. Конституционный суд назначил рассмотрение законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на 11 апреля.

О санкциях против РФ. Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.

О консулах. Украина предложит Российской Федерации направить консулов в Ростов-на-Дону.

О "Северном потоке 2". Проект строительства газопровода "Северный поток-2", который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

О Сичеславской области. Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

О Скрипале. Отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

О правильной борьбе с коррупцией. Суд в Южной Корее приговорил к 24 годам заключения и штрафу бывшую президента страны Пак Кын Хье, признав ее виновной во взяточничестве и злоупотреблении властью.