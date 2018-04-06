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Климкин: Важно, чтобы ЕС синхронизировал с США санкции против России

Пятница, 6 апреля 2018, 21:23

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что теперь важно, чтобы ЕС синхронизировал санкции против РФ с США.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня я благодарю администрацию США, конгресс и всех причастных за расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка" и очень надеюсь, что это действительно начало победы над страной, которая нарушает все возможные правила и принципы цивилизованного мира", - отметил министр.

"Теперь очень важно, чтобы и Евросоюз не стоял в стороне и синхронизировал санкции против РФ с США", - отметил Климкин.

В конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $ 1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

В список Минфина США попали и российские компании, которые как минимум на четверть принадлежит государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.

Шведский экономист Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", заявил, что сначала список подготовила команда экспертов, но позже чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий с администрации президента РФ.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

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Украинская правда
Темы: санкцииКлимкинРосcияСШАЕС
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