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МИД РФ о санкциях: не оставим их "без жесткого ответа"

Пятница, 6 апреля 2018, 22:43
МИД РФ о санкциях: не оставим их без жесткого ответа

В министерстве иностранных дел России заявили, что не оставлят новые санкции Соединенных Штатов "без жесткого ответа".

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону быстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", - говорится в заявлении.

Кроме того, в российском МИДе подчеркнули, что никакие меры не отвлекут Россию от выбранного курса.

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с выбранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", - утверждают в МИД РФ.

В конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $ 1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

В список Минфина США попали и российские компании, которые как минимум на четверть принадлежит государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.

Шведский экономист Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", заявил, что сначала список подготовила команда экспертов, но позже чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий с администрации президента РФ.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

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Украинская правда

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Темы: РосcияСШАсанкции
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